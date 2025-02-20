ФСБ уничтожила украинского диверсанта, готовившего теракт в Саратовской области

Сотрудники ФСБ ликвидировали агента украинских спецслужб, планировавшего совершить теракт против чиновника администрации Саратовской области. Диверсант намеревался подорвать автомобиль госслужащего. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, 48-летний россиянин-диверсант был завербован на Украине в 2024 году. Он прошел специальную подготовку в Киеве и был отправлен в Россию для совершения терактов.

Как отметили в ФСБ, планируя убийство чиновника, украинский агент следил за маршрутами его передвижения, а также собирал информацию о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал удары дронов ВСУ по объектам ТЭК.

По указанию куроратора диверсант изъял из заранее оборудованного тайника взрывное устройство с поражающими элементами, которое собирался использовать для подрыва служебного автомобиля чиновника. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники ФСБ и мирные граждане в результате перестрелки не пострадали.

На месте происшествия изъято взрывное устройство и пистолет Макарова с боеприпасами. По адресу проживания фигуранта найдены взрывчатые вещества и средства наблюдения, использовавшиеся при подготовке теракта. Возбуждено уголовное дело.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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