Пакистан депортирует всех беженцев из Афганистана

Пакистан будет депортировать всех находящихся в стране беженцев из Афганистана. Такое заявление сделал Сардар Ахмад Шакиб, временный поверенный в делах Афганистана в Пакистане, сообщает «Российская газета».

Дипломат сообщил, что пакистанский МИД довел до сведения афганской стороны, что нахождение афганцев в Пакистане допустимо только при наличии у них визы. Известно, что решение о высылке имеет статус окончательного и предусматривает, что все беженцы из Афганистана, обладающие карточками АСС (гражданин Афганистана) и PoR (о регистрации), должны покинуть Пакистан.

Шакиб подчеркнул, что карты PoR по решению пакистанского правительства будут актуальны до 30 июня. «После этого у них не будет юридического статуса – те, кто намерен покинуть страну по собственному желанию, смогут это сделать добровольно, но другие будут принудительно депортированы», – отметил дипломат, которого цитирует портал Tolo news.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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