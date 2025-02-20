Жителя Сочи задержали за подготовку диверсии на железной дороге

В Сочи сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге, которую готовил местный житель по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим на территории РФ. Как сообщили в управлении ФСБ по Краснодарскому краю, 44-летний сочинец планировал поджечь железнодорожное электрооборудование. В момент задержания он направлялся к месту готовящейся диверсии.

По данным спецслужбы, мужчина инициативно связался через интернет-мессенджер с представителями проукраинской террористической организации и получил задание поджечь релейный шкаф на железной дороге. Фигурант изготовил три самодельных зажигательных устройства. Совершить поджог он не успел, так как был задержан силовиками при подходе к железной дороге.

В отношении сочинца возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). Злоумышленнику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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