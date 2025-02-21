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Пятница, 21 февраля 2025, 15:19 мск

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В Черном море столкнулись танкер и сухогруз

В Черном море столкнулись танкер и сухогруз. По предварительным данным, пострадавших нет, как и серьезных повреждений у судов.

Инцидент произошел неподалеку от Геленджика. Во время шторма у танкера лопнула якорная цепь. Судно неконтролируемо понесло в море, в результате оно столкнулось с сухогрузом.

Через некоторое время на помощь выехал буксир, который расцепил суда.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили, что никто не пострадал. Танкер и сухогруз получили незначительные повреждения и после небольшого ремонта на месте смогут направиться по маршрутам.

Геленджик, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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