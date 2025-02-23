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Воскресенье, 23 февраля 2025, 17:06 мск

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В Анапе снова вплыл мазут

Фото из тг-канала оперативного штаба Краснодарского края

На побережье Черного моря в Краснодарском крае вновь зафиксированы выбросы мазута. Как сообщил региональный оперативный штаб, мелкие фракции выявили на участках пляжей Джемете и оздоровительного центра «Премьера» в Анапе.

Как уточняется, неподалеку от детского лагеря «Жемчужина России» из-за сильного ветра на берегу обнажились застывшие капли мазута, которые до этого находились под слоем песка.

«Новые выбросы на участках убирают в первую очередь, после муниципальные команды возобновляют очистку основной территории побережья», – пояснили в оперштабе.

Анапа, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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