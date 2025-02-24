Легковушка влетела в грузовик на ростовской трассе, трое погибших

В Ростовской области три человека погибли при столкновении легковушки и большегруза, сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Смертельная авария произошла на 31 км дороги Сальск – Городовиковск. По данным правоохранителей, автомобиль Geely занесло, в результате чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN.
В результате ДТП водитель Geely и двое пассажиров погибли на месте.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
На большей части Ростовской области в минувшие выходные выпал снег, на дорогах образовалась гололедица, что усложнило дорожную обстановку в регионе.
Ростов-на-Дону, Наталья Петрова
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