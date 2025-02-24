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Понедельник, 24 февраля 2025, 12:19 мск

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Легковушка влетела в грузовик на ростовской трассе, трое погибших

В Ростовской области три человека погибли при столкновении легковушки и большегруза, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Смертельная авария произошла на 31 км дороги Сальск – Городовиковск. По данным правоохранителей, автомобиль Geely занесло, в результате чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN.

В результате ДТП водитель Geely и двое пассажиров погибли на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

На большей части Ростовской области в минувшие выходные выпал снег, на дорогах образовалась гололедица, что усложнило дорожную обстановку в регионе.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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