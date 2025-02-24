Россиянка, бросившая в туалете аэропорта новорожденную дочь, получила 15 лет тюрьмы

В Турции суд дал 15 лет тюрьмы россиянке, которая бросила свою новорожденную дочь в туалете аэропорта. Напомним, что дело против 18-летней Екатерины Бурнашкиной было возбуждено в прошлом году. Девушка приехала на отдых со своей матерью, по первоначальным показаниям выходило, что семья о беременности девушки не знала. После родов Екатерина оставила малышку в туалете, где ее случайно обнаружил сотрудник клининговой компании и поднял шум. Мать и бабушка в это время готовились улетать домой.

Суд квалифицировал то, что следала Екатерина Бурнашова, как покушение на убийство близкого родственика и наказал россиянку тюремным сроком в 15 лет.

Отметм, что брошенная девочка находится на попечении властей Турции. Дипслужбы России уже неоднократно сообщали, что добиваются возвращения девочки в Россию и держат данную ситуацию на контроле.

Анталья, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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