В Иркутской области военкома задержали за крупные взятки

Военный комиссар города Тайшета, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области стал подозреваемым по уголовному делу о получении взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Военкому вменяют два эпизода преступления.

По версии следствия, в 2024 году военный комиссар за взятку в размере 250 тысяч рублей, полученную через посредника, незаконно выдал военный билет, содержащий ограничения, не позволяющие быть призванным на срочную военную службу.

Кроме того, за взятку в размере 600 тысяч рублей военком дал указание подготовить фиктивное медицинское заключение для внесения в военный билет сведений о непригодности к военной службе.

Фигуранта допросили, ему предъявлено обвинение, вину в содеянном он признал полностью. По месту службы и дома у военного комиссара проведены обыски, изъяты автомобили, телефон, ноутбук и документы, имеющие значение для уголовного дела.

По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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