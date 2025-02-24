В Ставрополье восемь человек пострадали при катании на тюбингах

В минувшие выходные восемь человек получили травмы при катании на тюбингах в Ставропольском крае. Об этом сообщает администрация Ставрополя.
Люди пострадали в районе Холодных родников. В мэрии подчеркнули, что в городе нет оборудованных спусков для организованного катания на тюбингах.
В результате две девушки были госпитализированы, одна из них попала в реанимацию с серьезной травмой головы, другая находится в отделении нейрохирургии.
Трое из пострадавших – несовершеннолетние. «Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», – сообщили в администрации.
Там, где за выходные травмировались восемь человек, организовали дежурство спасателей. На месте также работают сотрудники правоохранительных органов.
Ставрополь, Зоя Осколкова
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