В Ставрополье восемь человек пострадали при катании на тюбингах

В минувшие выходные восемь человек получили травмы при катании на тюбингах в Ставропольском крае. Об этом сообщает администрация Ставрополя.

Люди пострадали в районе Холодных родников. В мэрии подчеркнули, что в городе нет оборудованных спусков для организованного катания на тюбингах.

В результате две девушки были госпитализированы, одна из них попала в реанимацию с серьезной травмой головы, другая находится в отделении нейрохирургии.

Трое из пострадавших – несовершеннолетние. «Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», – сообщили в администрации.

Там, где за выходные травмировались восемь человек, организовали дежурство спасателей. На месте также работают сотрудники правоохранительных органов.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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