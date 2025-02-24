В Черном море из-за обледенения затонуло маломерное судно

В Черном море затонуло маломерное судно «Ашамба». Чтобы предотвратить загрязнение, лодку огородят бонами. Об этом сообщили РИА «Новости» в оперштабе Кубани.

Судно, принадлежащее институту океанологии имени Ширшова, было пришвартовано у причала в Геленджике. В результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание с последующим затоплением.

В настоящее время загрязнения акватории не наблюдается. Однако известно, что на судне есть дизтопливо.

Собственник ведет подготовительную работу по подъему судна, а также установит боны для предотвращения загрязнения.

Геленджик, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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