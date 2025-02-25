На проукраинском митинге в Марселе задержали двух подозреваемых в нападении на российское консульство

Двух человек задержали по подозрению в нападении на российское консульство в Марселе. Как сообщают французские СМИ, двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет отправились в полицию с проукраинской манифестации, которая проходила в городе.
Один из них подозревается в нападении на консульство России, данные по второму проверяются.
Источник в полиции уточнил журналистам, что подозреваемые ранее не попадали в поле зрения правоохранителей. Задержанных отправили под стражу.
Напомним, накануне в районе 7.30 утра неизвестные забросили на территорию российского консульства два взрывных предмета. Один сдетонировал в саду, второй позже подорвали взрывники. Ранее французские СМИ сообщали, что это были коктейли Молотова, однако позже эта информация была изменена. Речь шла о другом типа взрывных устройств. Пострадавших и ущерба в результате инцидента не было.
Представитель МИД Мария Захарова, комментируя произошедшее, сообщила, что в нападении на консульство усматриваются все признаки теракта.
Марсель, Елена Васильева
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