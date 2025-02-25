В Колумбии 9 солдат разбились в грузовике, который упал в пропасть

Девять колумбийских солдат погибли и 20 получили ранения, когда перевозивший их грузовик упал в пропасть в ночь с воскресенья на понедельник на той неделе.

«Взвод из 36 солдат двигался по дороге на юго-западе Колумбии, когда грузовик провалился в овраг глубиной более 100 метров», – сообщил в понедельник радиостанции Blu Radio Луис Альфонсо Эскобар, губернатор департамента Нариньо, где произошла авария.

На опубликованных властями видеозаписях видно, как спасатели помогают солдатам подняться по лесистому склону с помощью веревок. Согласно обновленному отчету армии, опубликованному в социальных сетях, 20 раненых солдат были переведены в близлежащие медицинские центры и получают «специализированную помощь». В предыдущем отчете говорилось о 8 погибших и 16 раненых.

Губернатор заявил, что солдаты двигались «для проведения операций по контролю безопасности», версия о том, что грузовик подвергся нападению криминала, была отвергнута.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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