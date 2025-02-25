В Омской области столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка

Микроавтобус, два грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Омской области. В результате один человек погиб, еще восемь получили различные травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на трассе Омск – Муромцево. У грузового автомобиля, следовавшего в составе автоколонны из четырех большегрузов, на 261 километре вынесло прицеп на встречную полосу движения. Там в него врезалась пассажирская «Газель». После этого в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим легковой автомобиль въехала еще одна фура.

«По предварительным данным, в момент автоаварии в пассажирском транспорте находились не менее девяти человек, один из которых погиб, остальные – доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении. Уточняется, что среди пострадавших есть ребенок.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Омск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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