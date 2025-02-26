Жительница Камчатки насмерть заморила голодом взятого под опеку ребенка-инвалида

Жительница Петропавловска-Камчатского заморила голодом насмерть пятилетнюю девочку, которую она взяла под опеку в свою многодетную семью. Следственные органы вменили женщине убийство ребенка с особой жестокостью (п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемая заключена под стражу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, женщина, являясь опекуном ребенка, знала о наличии у девочки врожденного заболевания и была ознакомлена с медицинскими рекомендациями. Однако почти год – с марта 2024 года по январь 2025 года – опекунша систематически лишала ребенка полноценного питания, не соблюдала медицинские рекомендации по сохранению жизни и здоровья, осознанно игнорировала явные признаки истощения организма девочки. Это привело к кахексии (крайне сильное истощение организма – прим. ред.) и пневмонии. В результате чего ребенок скончался в больнице.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, отметили в СУ СКР по региону.

По информации местных СМИ, вместе с погибшей девочкой в семье воспитывались пять детей, троих из них фигурантка взяла под опеку, пишет «Камчатка-Информ».

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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