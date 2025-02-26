В Башкирии семь человек пострадали при столкновении двух машин

В Башкирии на трассе столкнулись два легковых автомобиля. В результате различные травмы получили семь человек.

ДТП произошло в Белорецком районе возле деревни Карагай-Юрт. На место происшествия прибыли спасатели и медики скорой помощи.

«По предварительным данным, в результате столкновения пострадали семь человек, среди которых был один ребенок. Пять из них госпитализированы», – сообщили в региональном госкомитете по ЧС.

Спасателям пришлось применить специнструмент, чтобы освободить зажатую в одном из автомобилей женщину. Ее передали сотрудникам скорой помощи.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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