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Среда, 26 февраля 2025, 14:40 мск

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В Китае на реке столкнулись два судна – есть погибшие

В Китае два судна столкнулись на реке Юаньшуй в китайской провинции Хунань. Как сообщают местные СМИ, катер для сбора разливов нефти столкнулся с пассажирским судном. В результате погибли два человека и не менее 14 считаются пропавшими без вести.

По словам очевидцев, техническое судно по неизвестным пока причинам врезалось в корму пассажирского на середине реки, и то перевернулось вместе со всеми 19 пассажирами.

Ведутся активные поиски пропавших людей.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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