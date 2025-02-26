В Китае на реке столкнулись два судна – есть погибшие

В Китае два судна столкнулись на реке Юаньшуй в китайской провинции Хунань. Как сообщают местные СМИ, катер для сбора разливов нефти столкнулся с пассажирским судном. В результате погибли два человека и не менее 14 считаются пропавшими без вести.
По словам очевидцев, техническое судно по неизвестным пока причинам врезалось в корму пассажирского на середине реки, и то перевернулось вместе со всеми 19 пассажирами.
Ведутся активные поиски пропавших людей.
Пекин, Елена Васильева
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