ФСБ заявила о предотвращении в Ставрополе терактов по заказу Киева

В Ставрополе предотвращена серия терактов, которые планировал осуществить гражданин одной из стран Центральной Азии по указанию куратора с Украины. Подозреваемый задержан. Об этом сообщила ФСБ России.

Задержанный является сторонником украинского военизированного объединения, которое в России признано террористической организацией.

По данным спецслужбы, злоумышленник по указанию находящегося на Украине куратора «готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края: главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя».

После совершения терактов задержанный планировал уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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