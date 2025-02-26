ФСБ заявила о предотвращении в Ставрополе терактов по заказу Киева

В Ставрополе предотвращена серия терактов, которые планировал осуществить гражданин одной из стран Центральной Азии по указанию куратора с Украины. Подозреваемый задержан. Об этом сообщила ФСБ России.
Задержанный является сторонником украинского военизированного объединения, которое в России признано террористической организацией.
По данным спецслужбы, злоумышленник по указанию находящегося на Украине куратора «готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края: главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя».
После совершения терактов задержанный планировал уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.
Москва, Наталья Петрова
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