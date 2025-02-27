В Омской области девочка ушла из дома после ссоры с матерью и два года жила в чужой семье

В Омской области случайно нашлась девочка, которая два года назад ушла из дома и пропала без вести. Как сообщает пресс-служба СКР по Омской области, в 2023 года 15-летняя Ангелина Суслова ушла из дома в поселке Индейка Калачинского района после ссоры с матерью.

По факту пропажи девочки было возбуждено уголовное дело. Накануне объявление о розыске Ангелины случайно увидел мужчина, в семье которого проживала пропавшая.

Прочитав объявление о несовершеннолетней, в полиции позвонил житель Москаленского района, который сообщил, что девушка проживает в его семье. Выяснилось, что пожилые супруги приютили девушку и относились к ней как к дочери», – сообщили в пресс-службе СКР.

В настоящее время принимаются последующие меры, направленные на изменение всех причин ухода за девочкой из их дома, где она проживала с матерью и ее сожителем. Расследование продолжается.

Омск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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