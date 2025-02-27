В Уфе закрылся единственный и самый большой в данной зоне мусоросортировочный комплекс. Об этом во время пресс-подхода 27 февраля рассказал министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

«Это решение было принято инвестором самостоятельно. Получено предписание ФАС России о снижении объема валовой выручки, что послужило причиной снижения тарифов на текущий год. В итоге функционирование данного комплекса для учредителя стало нецелесообразным. Мы сейчас ведем работу по пересмотру решения ФАС России. В случае невозможности повторного запуска, бытовые отходы будут перенаправлены на другие мусоросортировочные комплексы уфимской агломерации с возможностью увеличения их мощности. Надеемся, что в течение двух месяцев найдем решение», – отметил министр, цитата по «Российской газете».

Также он сообщил, что сегодня центральная, западная и южная зоны региона обеспечены инфраструктурой в части сбора и переработки бытовых отходов, а вот северо-запад испытывает в этом отношении проблемы.

В прошлом году были открыты новые мусоросортировочные комплексы в Кигинском, Баймакском и Белебеевском районах. В настоящий момент ведется модернизация объектов в Стерлитамаке и Ишимбайском районе, а также работа над концессионными соглашениями по строительству объектов в Краснокамском и Дюртюлинском районах. Всего около 10 объектов находится в разработке.

В прошлом году завершилась реализация нацпроекта «Экология», благодаря ему в республике было рекультивировано или ликвидировано шесть свалок в черте городов. На что потрачено более 2 миллиардов федеральных средств, качество жизни улучшилось для 468 тысяч человек. Сейчас реализуется новый нацпроект «Экологическое благополучие», в рамках которого в настоящее время ведется работа по девяти свалкам, отмечает «Российская газета».

Уфа, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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