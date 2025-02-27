Гражданин Таджикистана пытался провести для друга 20 кг косметики и БАДов

В Кольцово у гражданина Таджикистана изъяли 20 кг БАДов и косметики, которые он пытался провести для своего друга.

Груз выявили инспекторы таможенного поста екатеринбургского аэропорта при досмотре. В чемодане в коробках было 500 пакетиков с биологической добавкой к пище, уходовая косметика для лица, саше со спирулиной. Вс это гражданин не задекларировал. Он пояснил, что чемодан ему передал друг и попросил вывезти его из России в Таджикистан. Что находится внутри, мужчина не знал, но это его не смутило.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф за отсутствие декларации товара.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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