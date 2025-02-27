российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 февраля 2025, 10:23 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Гражданин Таджикистана пытался провести для друга 20 кг косметики и БАДов

В Кольцово у гражданина Таджикистана изъяли 20 кг БАДов и косметики, которые он пытался провести для своего друга.

Груз выявили инспекторы таможенного поста екатеринбургского аэропорта при досмотре. В чемодане в коробках было 500 пакетиков с биологической добавкой к пище, уходовая косметика для лица, саше со спирулиной. Вс это гражданин не задекларировал. Он пояснил, что чемодан ему передал друг и попросил вывезти его из России в Таджикистан. Что находится внутри, мужчина не знал, но это его не смутило.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф за отсутствие декларации товара.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,