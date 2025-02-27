ФБР обвинило северокорейских хакеров в краже крипты на 1,5 миллиарда долларов

ФБР обвинило Северную Корею в краже цифровых активов на сумму 1,5 млрд долларов. Пропажа вскрылась на прошлой неделе и оказалось, что это самая крупная известная сумма, когда-либо украденная в криптовалюте. Северная Корея «несет ответственность за кражу примерно 1,5 млрд долларов в цифровых активах с криптовалютной биржи Bybit», говорится в заявлении американского агентства. Соучредитель и генеральный директор Bybit Бен Чжоу объявил в пятницу, что в ходе операции было украдено «примерно 400 000 Ethereum». По данным ФБР, кража приписывается северокорейской организации TraderTraitor, также известной как «Группа Лазаря».

Источник сообщил, что группа Lazarus «быстро конвертировала часть украденных активов в биткоины и другие цифровые активы, разбросанные по тысячам адресов на многочисленных блокчейнах». Теперь «ожидается, что эти активы будут отмыты и конвертированы в фиатную валюту», заявили в ФБР. Группа Lazarus приобрела известность около десяти лет назад, когда ее обвинили во взломе американской продюсерской компании Sony Pictures Entertainment в качестве мести за выход фильма «Интервью», высмеивающего северокорейского лидера Ким Чен Ына. Предполагается, что он также стоит за кражей Ethereum и USD Coin на сумму 620 миллионов долларов из сети Ronin в 2022 году, что на тот момент уже было крупнейшей кражей криптовалюты в истории.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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