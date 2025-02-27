Легендарная звезда Голливуда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми

Легендарная звезда Голливуда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе.

Пара, состоявшая в браке с 1991 года, была найдена вместе со своей собакой. Местные СМИ сообщили, что никаких подозрений насчет криминала не усматривается.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса не назвал причину смерти и не сказал, когда могла умереть пара, отвечая на вопрос местных СМИ.

Напомним, что в фильмотеку Джина Хэкмана входят такие фильмы как «Багровый прилив», «Враг государства», «В тылу врага», «Быстрый и мертвый» и так далее.

Санта-Фе, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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