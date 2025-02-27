На маркетплейсах торгуют псевдоограническими продуктами

Почти 90 процентов псевдоорганических продуктов продается на маркетплейсах. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

«Из 450 псевдоорганических продуктов более 400 реализовывались именно на маркетплейсах. В офлайн-торговле нарушения носят точечный характер», – уточнили в ведомстве.

Так, проверка показала, что на маркетплейсах на продукты с маркировкой «органик» или «органический» чаще всего отсутствует сертификат соответствия. Преимущественно это импортные товары.

Всего мониторингом было охвачено 16 торговых сетей, сервисов доставки и маркетплейсов, проверены в том числе Ozon, Wildberries, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube