На маркетплейсах торгуют псевдоограническими продуктами

Почти 90 процентов псевдоорганических продуктов продается на маркетплейсах. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.
«Из 450 псевдоорганических продуктов более 400 реализовывались именно на маркетплейсах. В офлайн-торговле нарушения носят точечный характер», – уточнили в ведомстве.
Так, проверка показала, что на маркетплейсах на продукты с маркировкой «органик» или «органический» чаще всего отсутствует сертификат соответствия. Преимущественно это импортные товары.
Всего мониторингом было охвачено 16 торговых сетей, сервисов доставки и маркетплейсов, проверены в том числе Ozon, Wildberries, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет».
Москва, Елена Васильева
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