Китаец, заблудившийся в горах, 10 дней ел снег и зубную пасту

Житель Китая 10 дней блудл по горам. Чтоб выжить, ему приходилось есть снег и зубную пасту.

Как сообщает газета South China Morning Post, 18-летний Сунь Лян заблудился, когда пытался преодолеть маршрут, пролегающий по горному хребту Циньлин в провинции Шэньси.

На второй день похода молодой человек потерял связь с родными, поскольку у него разрядились все электронные устройства. При этом, спускаясь вниз по течению ручья, он несколько раз упал и сломал правую руку.

В результате мужчина 10 дней ждал спасателей, укрывшись от ветра за камнем. Все это время он пил воду из ручья, из еды у него были лишь снег и зубная паста.

В спасательной операции участвовали более 30 человек. Теперь семье туриста предстоит выплатить им за работу 80 тысяч юаней.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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