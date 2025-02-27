В Волгограде железнодорожников уличили в нечестной сдаче экзамена

В Волгоградской области сотрудников железной дороги обвинили в мошенничестве при сдаче экзамена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Спецслужбы установили, что пятеро работников локомотивного депо «Максим Горький» использовали специальную программу при сдаче компьютерного теста на знание технической документации для получения допуска к работе.

Таким образом, подозреваемые оказали «неправомерное воздействие на объект критической информационной инфраструктуры РФ».

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 274.1 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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