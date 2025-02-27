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Четверг, 27 февраля 2025, 14:17 мск

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В Самаре прогремел взрыв у здания областного правительства

Фото: телеграм-канал правительства Самарской области

У здания правительства Самарской области произошел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, мужчина бросил гранату на крыльцо здания. Боеприпас сдетонировал, повредив тротуарную плитку.

«Жертв и пострадавших нет. На месте работали оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Мужчина задержан. Цель – пока непонятна. Запугать? Не получится», – написал глава региона в телеграм-канале.

Как сообщают местные СМИ, в момент совершения преступления мужчина был пьян. Его мотивы устанавливаются. Правоохранительные органы также выясняют, где мужчина взял гранату.

Самара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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