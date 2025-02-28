ФСБ раскрыла план покушения на крымского митрополита Тихона

ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Крымского Тихона.

Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, по подозрению в подготовке преступления были задержаны два человека – россиянин и гражданин Украины. По версии следствия, в 2024 году оба были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджеры.

По данным оперативников, убийство митрополита готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович.

ФСБ нашла в телефонах у задержанных за подготовку теракта против митрополита Тихона более 70 контактов с Украины, в том числе пресс-секретаря ВСУ.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, подозреваемые признались, что планировали осуществить теракт во время нахождения митрополита Тихона в Москве, в Сретенском монастыре. Для этого планировалось подложить взрывчатку в жилые помещения. После совершения преступления исполнители планировали покинуть Россию по подложным документам.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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