На Филиппинах два российских туриста погибли из-за нападения акул

На Филиппинах погибли два туриста из России. Они занимались подводным плаванием и подверглись нападению акул.
Трагедия произошла в районе острова Верде, недалеко от города Батангас. Четверо российских туристов занимались дайвингом с местным гидом. Двоих ныряльщиков унесло сильным подводным течением. Гиду и двум другим туристам удалось всплыть.
Позже сотрудниками береговой охраны были найдены останки одного из погибших. На него напали акулы.
Второй турист, предположительно, задохнулся. Его нашли без сознания и госпитализировали. Пострадавший скончался в больнице.
Манила, Зоя Осколкова
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