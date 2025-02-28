На Филиппинах два российских туриста погибли из-за нападения акул

На Филиппинах погибли два туриста из России. Они занимались подводным плаванием и подверглись нападению акул.

Трагедия произошла в районе острова Верде, недалеко от города Батангас. Четверо российских туристов занимались дайвингом с местным гидом. Двоих ныряльщиков унесло сильным подводным течением. Гиду и двум другим туристам удалось всплыть.

Позже сотрудниками береговой охраны были найдены останки одного из погибших. На него напали акулы.

Второй турист, предположительно, задохнулся. Его нашли без сознания и госпитализировали. Пострадавший скончался в больнице.

Манила, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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