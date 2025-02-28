В Башкирии в ДТП попало сразу 9 машин

Уфа (Новый День, Елена Васильева)– Массовое ДТП произошло в Башкирии. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, девять машин столкнклись на 158 километре трассы Р-240 недалеко от деревни Рамадановка Мелеузовского района.

В результате ДТП погибших нет. По предварительным данным, травмированы два человека, им оказана первая помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину произошедшего. Организовано реверсивное движение по одной полосе.

По предварительным данным, одной из причин ДТП мог стать сильный туман.

© 2025, РИА «Новый День»

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