Отравила и заморозила азотом: внучка бывшего мэра Самары призналась в убийстве деда и бабушки

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги дала признательные показания об убийстве своих родственников. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, она также сообщила о соучастнике преступления – знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск.

«В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, в целях завладения имуществом родственников (дедушки и бабушки) отравила их, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в отношении нее возбуждено уголовное дело не только об убийстве, но и по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке.

По уголовному делу проводятся несколько судебных экспертиз, согласно выводам экспертов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат потерпевшим. Их кровь обнаружена также на обуви обвиняемой, изъятой по месту ее жительства.

Об убийстве экс-мэра Самары и его супруги стало известно в начале февраля. По подозрению в совершении преступления была задержана их внучка, которая сначала отказывалась сотрудничать со следствием.

Самара, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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