ПВО за ночь перехватила 48 дронов ВСУ над регионами России

Система противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожила 48 беспилотников, которыми ВСУ пытались атаковать объекты в восьми российских регионах. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 21 дрон нейтрализован над Тверской областью, 11- над Крымом, пять – над Брянской областью. По три БПЛА сбили над Белгородской и Ростовской областями, по два – над Смоленской и Липецкой областей, один дрон перехвачен над Курской областью.

В Удомле Тверской области фрагменты беспилотника попали в окно одной из квартир жилого дома, сообщал губернатор Игорь Руденя. Жителей временно разместили в одном из образовательных учреждений города. По окончании ликвидации последствий налета БПЛА они вернутся в свои квартиры, отметил глава региона.

В Белгороде дрон ВСУ атаковал коммерческий объект – в здании поврежден фасад, проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, по его словам, зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи. Обошлось без пострадавших.

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новошахтинске. Пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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