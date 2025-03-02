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Воскресенье, 2 марта 2025, 08:58 мск

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Бастрыкин: из-за ударов ВСУ по территории России погибли 652 мирных жителя

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин озвучил данные о количестве жертв украинских атак в приграничных и тыловых регионах России. По его сведениям, погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка.

Кроме того, ранения получили 2 980 человек, среди которых 169 детей, уточнил глава СКР в интервью ТАСС. По фактам обстрелов российских территорий возбуждено 2 690 уголовных дел.

Бастрыкин также сообщил, что с начала проведения специальной военной операции Украина атаковала территории 34 регионов России. По его словам, ВСУ используют для атак в том числе западное вооружение – тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, беспилотники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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