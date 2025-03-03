Семь дронов ВСУ сбили за ночь над тремя российскими регионами

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников на территориями трех российских регионов, сообщает Минобороны РФ.
По информации ведомства, три БПЛА перехвачены над Липецкой областью и по два – над Ростовской и Белгородской областями.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что система ПВО успешно отразила атаку дронов ВСУ в Красносулинском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил он.
Главы других регионов ситуацию пока не комментировали.
Москва, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»