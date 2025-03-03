В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтезаводе

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по Башкирии.

В ведомстве отметили, что передвижная лаборатория не зафиксировала превышения вредных веществ вблизи предприятия.

Ранее спасатели сообщали о локализации возгорания.

Пожар на НПЗ возник в ночь на понедельник, 3 марта. Огонь вспыхнул в районе печи сжигания. Причины пожара не уточняются.

В МЧС подчеркивали, что угрозы для жителей ближайших районов нет. Сообщений о пострадавших не поступало.

Комплекс заводов по нефтепереработке находится в северной промышленной зоне Уфы.

Уфа, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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