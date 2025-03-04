ПВО за ночь перехватила 18 беспилотников ВСУ над Россией

Средства ПВО минувшей ночью уничтожили 18 украинских беспилотников над шестью российскими регионами, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, самую массированную атаку отразили в Ростовской области, где было перехвачено 10 дронов. Еще три БПЛА сбили над Воронежской областью, два дрона нейтрализованы над Самарской областью и по одному – над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщал о возникших в результате атаки беспилотников пожарах на нефтепроводе и на складе на территории промышленного объекта в Чертковском районе. По его словам, к настоящему времени возгорания ликвидированы, никто не пострадал. «Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском», – добавил Слюсарь.

В Самарской области дроны ВСУ атаковали одно из промышленных предприятий в Сызрани, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. «Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

Воронежский губернатор Александр Гусев отчитался об отсутствии пострадавших и последствий на земле.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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