Мошенники изобрели новую схему обмана: россиянам звонят от имени известных брендов

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян на фоне новостей о возможном возвращении западных брендов в РФ. Об этом сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Аферисты звонят потенциальным жертвам от имени зарубежных компаний и предлагают восстановить их бонусные карты через СМС-сообщения. Преступники утверждают, что таким образом можно получить дополнительные привилегии и скидки.

«На самом деле цель мошенников – получить доступ к личным данным граждан, а затем использовать их для кражи денег и оформления кредитов», – предупреждают правоохранители.

Эксперты в области информационной безопасности призывают россиян быть бдительными при получении сообщений с подозрительными предложениями.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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