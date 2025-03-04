Житель Воронежа передавал Украине данные о военных объектах

В Воронеже задержали россиянина, который шпионил для украинской разведки. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена», задержан гражданин Российской Федерации, 1991 года рождения», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, задержанный установил контакт с СБУ в прошлом году и через мессенджер передавал сведения о военном объекте. Данные могли быть использованы против ВС РФ.

Следственный отдел управления ФСБ по Ленинградскому военному округу возбудил уголовное дело. Фигуранта отправили под стражу. Расследование продолжается.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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