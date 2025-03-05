Система ПВО за ночь сбила над Россией восемь беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Ми

Как уточнили в ведомстве, по три дрона сбили над Белгородской областью и Крымом, по одному БПЛА нейтрализовали над Курской и Брянской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил в своем тг-канале, что пострадавших и разрушений после атаки беспилотника в регионе нет. Главы других регионов ситуацию не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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