Система ПВО за ночь сбила над Россией восемь беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Ми
Как уточнили в ведомстве, по три дрона сбили над Белгородской областью и Крымом, по одному БПЛА нейтрализовали над Курской и Брянской областями.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил в своем тг-канале, что пострадавших и разрушений после атаки беспилотника в регионе нет. Главы других регионов ситуацию не комментировали.
Москва, Наталья Петрова
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