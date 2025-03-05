Трое пострадали при взрыве газа в пятиэтажке на Кубани – один в реанимации

Три человека, по уточненным данным, пострадали при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в городе Белореченске Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ранее в ведомстве заявили о пяти пострадавших. Администрация Белореченского городского поселения ввела режим ЧС после происшествия.

По данным МЧС, сейчас в пункте временного размещения находятся 25 жителей дома, в том числе пятеро детей. На месте ЧП работают 140 сотрудников ведомства и 38 единиц техники.

Как уточнил глава Белореченского района Сергей Сидоренко, после взрыва газа госпитализированы два человека. Один из пострадавших – 32-летний мужчина – получил ожоги 70% тела, он находится в реанимации. Еще один пострадавший попал в больницу с переломом бедра. Третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.

В пятиэтажке по улице Красная в Белореченске сегодня ночью произошел взрыв газа, в результате чего обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Спасатели эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей.

По данным властей, газ взорвался в квартире на четвертом этаже во втором подъезде жилого дома, повреждены четыре квартиры.

Белореченской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту взрыва в пятиэтажке, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере ЖКХ.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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