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Среда, 5 марта 2025, 16:54 мск

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Ущерб от киберпреступлений в России в 2024 году превысил 200 млрд рублей

В 2024 году ущерб от преступлений, совершенных в киберпространстве, превысил 200 млрд рублей. Почти четверть жертв мошенников – пенсионеры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

По словам российского лидера, раскрываемость киберпреступлений снизилась и составила около 23%. «Конечно, мы понимаем, что преступники ищут и используют новые возможности, но и органы власти должны соответствующим образом на эти угрозы реагировать», – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что необходимо искать новые более эффективные методы борьбы с киберпреступлениями.

В свою очередь министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил на коллегии, что основное количество мошеннических центров, занимающихся обманом россиян с помощью интернета, распложено на Украине. По его словам, на Украине в настоящее время функционирует целая криминальная схема, связанная с мошенническим выманиванием денег у граждан России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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