ФСБ сорвала операцию спецслужб Украины по вербовке московских школьников

ФСБ пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке подростков столичного региона. По данным ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины под кураторством спецслужб НАТО пыталось перехватить персональные данные школьников Москвы и Московской области через рассылку писем с ресурсов молодежных военно-патриотических организаций с целью их дальнейшей вербовки.
Как отметили в ФСБ, сотрудники спецслужбы своевременно выявили факты неправомерного доступа украинской разведки к информационным ресурсам учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
По данным ведомства, спецслужбы Украины незаконно получили доступ к электронным почтовым ящикам и перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в «Военно-патриотическом диктанте», организацией которого занимались центр «Авангард» и «Юнармия». «После чего они видоизменили электронные файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации Москвы и Московской области», – уточнили в ФСБ.
Операция ГУР МО Украины преследовала «основную цель – осуществить сбор персональных данных детей подросткового возраста для их дальнейшей вербовки и вовлечения в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности РФ, а также совершения диверсионно-террористических актов на территории России», – говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.
Однако, как отметили в ведомстве, сотрудники спецслужбы своевременно локализовали ее последствия и предупредили школы Москвы и Подмосковья о готовящихся Киевом провокациях.
Москва, Наталья Петрова
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