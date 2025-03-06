В ТЦ на северо-востоке Москвы взорвали банкомат

Неизвестный взорвал банкомат в отделении «Газпромбанка» на первом этаже торгового центра «Свиблово» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации столичной полиции, на месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник ТАСС сообщил, что незадолго до ЧП к банкомату подходил неизвестный мужчина. Это удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения.

Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в здании ТЦ на улице Снежная. «По предварительным данным, в результате противоправных действий неизвестного поврежден банкомат и остекление помещения», – сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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