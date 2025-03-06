Город Шебекино снова попал под обстрел ВСУ: ранены два мирных жителя

Сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате атаки ранены два мирных жителя.
«Двое мужчин, получивших осколочные ранения, самостоятельно обратились на подстанцию скорой помощи. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил губернатор.
По его словам, в городе, по предварительным данным, повреждены два многоквартирных дома, 16 частных домов и административное здание. Осколками посечены 7 автомобилей.
«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.
Белгород, Светлана Антонова
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