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Четверг, 6 марта 2025, 20:48 мск

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Город Шебекино снова попал под обстрел ВСУ: ранены два мирных жителя

Сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате атаки ранены два мирных жителя.

«Двое мужчин, получивших осколочные ранения, самостоятельно обратились на подстанцию скорой помощи. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил губернатор.

По его словам, в городе, по предварительным данным, повреждены два многоквартирных дома, 16 частных домов и административное здание. Осколками посечены 7 автомобилей.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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