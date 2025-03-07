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Пятница, 7 марта 2025, 09:30 мск

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Средства ПВО за ночь сбили 39 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 39 беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. По предварительным данным, на земле разрушений и пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА – над территорией Республики Крым, 12 БПЛА – над акваторией Черного моря, семь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА – над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. На местах работают оперативные службы. Последствия ночного налета устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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