В Белгородской области при столкновении двух автобусов погибли шесть человек

В Белгородской области произошла авария с участием двух автобусов. В результате шесть человек погибли, еще четверо получили травмы. Возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло в Новооскольском муниципальном округе на участке автодороги Ольховатка – Беломестное. Столкнулись автобус и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

По последним данным, шесть человек погибли, четверо пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших бригады СМП доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Следственными органами СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для здоровья потребителей»).

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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