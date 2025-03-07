В Калуге 17 рыбаков унесло на льдине

В Калуге на реке Ока рыбаков унесло на оторвавшейся льдине. Один из мужчин упал в воду, его удалось спасти. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Льдина откололась от берега, когда на ней было 17 человек. На помощь рыбакам подоспели спасатели, началась эвакуация.

Чуть позже льдина причалила к другому берегу, двое рыбаков попытались самостоятельно перебраться, один из них упал в воду. Сотрудники МЧС вытащили провалившегося рыбака.

В результате спасательной операции все были успешно эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube