Власти пообещали увеличить группировку для уборки пляжей от мазута на Кубани

Замглавы правительства РФ Виталий Савельев заявил, что группировка, задействованная для уборки побережья Краснодарского края от мазута, будет усилена в связи с увеличением выбросов нефтепродуктов из-за повышения температуры.

«Мы также обсудили погодные условия в Краснодарском крае. Теплеет, мазут начинает вести себя иначе. Мы этого ожидали и готовились: планируем увеличение группировки, задействованной для уборки пляжных территорий», – сообщил Савельев на еженедельном заседании правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

МЧС России ранее заявило об участившихся случаях выброса мазута из Черного моря на береговую полосу Кубани в связи с потеплением.

В свою очередь, оперштаб Краснодарского края сообщил, что мониторинговые группы 7 марта зафиксировали повторные выбросы мазута на нескольких пляжах Анапы.

Отмечается, что мазутную крошку выбросило по всей береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская. Кроме того, незначительные выбросы мелкой фракции мазута зафиксированы на пляже в поселке Джемете.

Новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь, указал оперштаб.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube