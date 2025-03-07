Выбросы мазута на побережье Кубани участились из-за потепления – МЧС

В Краснодарском крае участились случаи выбросов мазута из Черного моря на береговую полосу после декабрьского ЧП с нефтетанкерами, сообщили в МЧС РФ. Там связали негативную тенденцию с потеплением.

«В Краснодарском крае из-за повышения температуры окружающей среды участились случаи точечных выбросов мазута», – говорится в сообщении ведомства.

На Кубани мониторинг ведется на 265 км побережья. Там всего собрали 147,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Водолазы совершили 1 112 спусков на 19 участках пляжей Анапы и Темрюкского района, собрав почти 2 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.

В Крыму контролируется 525,4 км берега, всего собрано почти 763 тонны загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследуют 165 км побережья, там вывезено 825 тонн загрязненного грунта.

Как отмечают специалисты, в море мазут при высоких летних температурах плавится и поднимается наверх. При низкой температуре мазут превращается в вязкую массу, которая оседает на дне, но при волнении нефтепродукты всплывают и их зачастую выносит на берег.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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