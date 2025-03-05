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Среда, 5 марта 2025, 15:06 мск

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Новые выбросы мазута зафиксированы на трех участках пляжей в Анапе

Архив, фото: Оперштаб Краснодарского края

Новые небольшие выбросы мазута на пляжи выявлены на трех участках береговой полосы Анапы. Об этом сообщает оперштаб по Краснодарскому краю.

«5 марта по результатам утреннего мониторинга береговой линии на нескольких территориях, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили небольшие выбросы мазута», – сказано в сообщении.

Выбросы нефтепродуктов зафиксированы на пляже базы отдыха «Динамо», а также на береговой полосе и в районе пляжа «Селена» в селе Витязево.

Как отметили в оперштабе, новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь, после чего продолжают деликатную очистку основной территории пляжей.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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