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Суббота, 8 марта 2025, 00:12 мск

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Массированная атака дронов: над регионами России сбили 43 украинских беспилотника

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины устроили массированную атаку регионов России с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, в период с 20:15 до 22:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата.

В ведомстве уточнили, что 21 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, девять БПЛА – над Брянской областью, четыре БПЛА – над Ростовской областью. Вместе с тем два БПЛА были нейтрализованы над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Курской области и шесть БПЛА – над акваторией Азовского моря.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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