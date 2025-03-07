Массированная атака дронов: над регионами России сбили 43 украинских беспилотника

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины устроили массированную атаку регионов России с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, в период с 20:15 до 22:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата.

В ведомстве уточнили, что 21 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, девять БПЛА – над Брянской областью, четыре БПЛА – над Ростовской областью. Вместе с тем два БПЛА были нейтрализованы над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Курской области и шесть БПЛА – над акваторией Азовского моря.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube